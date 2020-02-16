Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı
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Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayalıkların arasına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

16.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:00
Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

'un ilçesinde kayalıkların arasına düşen köpeği ekipleri kurtardı.


Akçaabat ilçesine bağlı Kavaklı mahallesinde deniz kenarında oynayan iki köpekten biri kayalıkların arasına düşerek mahsur kaldı. Köpeği bulunduğu yerden çıkarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine verdi. İhbar üzerine hızlı şekilde olay yerine giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Akçaabat itfaiye grup amirliği çalışanları köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için titiz bir çalışma sergiledi. İtfaiye ekipleri köpeğe bir zarar gelmemesi için dikkatli hareket ederken, diğer köpek ise arkadaşının kurtarılma çalışmalarını adeta hissederek meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından uzaklaştı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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