Kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı (2) Kayseri'de dün geceden bu yana kayalıkların arasında mahsur kalan genç kurtarıldı.

Kayseri'de dün geceden bu yana kayalıkların arasında mahsur kalan genç kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ümit A. (28) dün Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'ndeki kayalık bölgeye gitti.

Buradaki üç metre yüksekliğindeki iki kayanın arasında mahsur kalan Ümit A'yı, bölgede hayvan otlatan bir çoban fark etti.

Ümit A. UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA