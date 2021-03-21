Kayalıklara sıkışan ineği itfaiye kurtardı
21.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:39
Aydın'ın Söke ilçesinde kayalık alanda sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Aydın'ın Söke ilçesinde kayalık alanda sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Köprüalan Mahallesi'nde bir ineğin kayalık alanda sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek yaptıkları çalışmanın ardından ineği sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim etti. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı