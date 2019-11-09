Kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı

Kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.

09.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:40
Kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı

'nın merkez ilçesinde, kayalıkların arasında sıkışan gebe köpek için kurtarma ekibi seferber oldu.

Çarkıpare Mahallesi'nde bir köpeğin kayalıkların arasına sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ekibi sevk edildi.

Ekibin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla hayvan sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan gebe köpek salıverildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kayalıklara sıkışan gebe köpek kurtarıldı
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