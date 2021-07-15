Kayalıklara oturan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara oturan 7 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara oturan 7 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
Bodrum Akvaryum Koyu'nda açıklarında kayalıklara oturan 7 metrelik tekneden yardım çağrısı alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, kayalıklara oturan tekneyi kurtararak KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Marina'ya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı