Kayalıklara oturan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayalıklara oturan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Kayalıklara oturan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara oturan 7 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara oturan 7 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akvaryum Koyu'nda açıklarında kayalıklara oturan 7 metrelik tekneden yardım çağrısı alan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, kayalıklara oturan tekneyi kurtararak KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Marina'ya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA

Kayalıklara oturan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Varank İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Kadir Doğulu Levent Yüksel
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayalıklara oturan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:05:08. #1.15#

title