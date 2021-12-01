Kayalıklara gizlenmiş 29 kilo toz esrar ele geçirildi
BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği operasyonda kayalıklara gizlenmiş çuval içinde 29 kilo toz esrar ele geçirildi.
BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği operasyonda kayalıklara gizlenmiş çuval içinde 29 kilo toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve bölücü terör örgütüne finans kaynağı sağlanacağına dair aldığı istihbari bilgi doğrultusunda operasyon yaptı. Arazide yapılan aramada, kayalıkların arasına gizlenmiş çuval içerisinde 29 kilo toz esrar ele geçirildi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri