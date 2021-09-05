Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
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Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan İsmail Özgül (52) kayalıklara düşerek yaralandı.

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan İsmail Özgül (52) kayalıklara düşerek yaralandı.

Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi yerleşkesindeki C Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayan İsmail Özgül, rüzgarın ters esmesiyle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Büyük Ayı Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağında kırıklar olduğu tespit edilen Özgül, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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