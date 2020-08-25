Kayalıklara düşen keçi kurtarıldı BURSA'nın İznik ilçesinde sürüdeki bir keçi, kayalıkların arasına düştü.

BURSA'nın İznik ilçesinde sürüdeki bir keçi, kayalıkların arasına düştü. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışma sonucu kurtarılan keçi, çobana teslim edildi.

İznik ilçesi, Elbeyli Mahallesi'ndeki Koyundere mevkinde dün akşam saatlerinde hayvanlarını otlatan çoban İbrahim Kaş, bir keçisinin kayalıkların arasına düştüğü fark etti. Kaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makineleriyle keçinin yer aldığı kayaları kırdı ve keçi bir saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak, çobana teslim edildi.

Kaynak: DHA