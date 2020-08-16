Kayalıklara çarparak su alan tur teknesi, karaya oturdu
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Kayalıklara çarparak su alan tur teknesi, karaya oturdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tur teknesi kayalıklara çarptı.

Kayalıklara çarparak su alan tur teknesi, karaya oturdu
16.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:36

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tur teknesi kayalıklara çarptı. Su almaya başlayan tur teknesi, kaptan tarafından sığ alana getirilip, karaya oturtuldu. Teknedeki 8 yolcu ve 2 mürettebat, kaptanının yardım çağrısı üzerine başka tekne ile tahliye edildi.

Bodrum'da, 'Alina' isimli günübirlik tur teknesi, dün saat 16.00 sıralarında 8 yolcu ve 2 mürettebat ile Orak Adası yakınında kayalıklara çarptı. Gövdesi zarar gören tekne su almaya başladı. Tekne kaptanı, su alan tekneyi sığlık alana doğru getirip, karaya oturmasını sağladı. Ardından tekne kaptanı yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı.Bir kısmı suya gömülen teknedeki 8 yolcu ve 2 mürettebat, 'Yaralı Ceylan' isimli başka bir tekneyle güvenli şekilde tahliye edildi. Hasar gören tur teknesi ise Tekne Kıyı Emniyeti Müdürlüğü römorkörü tarafından Bodrum Limanı'na çekildi.


Kaynak: DHA

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