Kayalıklara çarpan tekne karaya oturdu Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne, su alarak karaya oturdu.

Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne, su alarak karaya oturdu. Teknedeki yolcular ve mürettebat başka bir tekneyle tahliye edildi.

Bodrum'da günlük tura çıkan Alina isimli ahşap tekne saat 16: 00 sularında Orak Adası civarında kayalıklara çarptı. Gövdesi zarar gören tekne su almaya başladı. Tekne kaptanı, su alan tekneyi kıyıya, sığlık alana doğru getirip karaya oturmasını sağladı. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen yere gitti. Bir kısmı suya gömülen teknedeki 8 yolcu ve 2 mürettebat, Yaralı Ceylan isimli başka bir tekneye güvenli şekilde tahliye edildi. Yolcular ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karaya oturan teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA