Kayalıklara çarpan tekne karaya oturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayalıklara çarpan tekne karaya oturdu

Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne, su alarak karaya oturdu.

Kayalıklara çarpan tekne karaya oturdu
15.08.2020 21:37 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:41

Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne, su alarak karaya oturdu. Teknedeki yolcular ve mürettebat başka bir tekneyle tahliye edildi.

Bodrum'da günlük tura çıkan Alina isimli ahşap tekne saat 16: 00 sularında Orak Adası civarında kayalıklara çarptı. Gövdesi zarar gören tekne su almaya başladı. Tekne kaptanı, su alan tekneyi kıyıya, sığlık alana doğru getirip karaya oturmasını sağladı. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen yere gitti. Bir kısmı suya gömülen teknedeki 8 yolcu ve 2 mürettebat, Yaralı Ceylan isimli başka bir tekneye güvenli şekilde tahliye edildi. Yolcular ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karaya oturan teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Güncel
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı Dünya
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim Dünya
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Bursa ve Batman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Bursa ve Batman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı
Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 'Ramo'nun çekimlerinde kaza geçirdi
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Yeşim Salkım Yonca Evcimik Erkan Kolçak Köstendil
Spor Arda Turan Caner Erkin Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ağustos Şanlıurfa Barcelona
Şu an buradasınız: Kayalıklara çarpan tekne karaya oturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 21:45:49. #1.15#
title