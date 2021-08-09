Kayalık üzerinde fotoğraf çekilirken dalgalara kapılan genç bulunamadı
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Kayalık üzerinde fotoğraf çekilirken dalgalara kapılan genç bulunamadı

Kayalık üzerinde fotoğraf çekilirken dalgalara kapılan genç bulunamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirmek amacıyla çıktığı kayalıkların üzerinde dalgalara kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirmek amacıyla çıktığı kayalıkların üzerinde dalgalara kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Sardala koyunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte Kandıra'ya gelen Hüseyin Yılmaz (29), Sardala koyunda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı. Birden gelen şiddetli dalgalara kapılan genç, denize düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Yılmaz'ın bulunması için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Dün başlatılan ve halen bir iz bulunamayan aramalarda, genci bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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