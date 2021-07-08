Kayalık bölgede dana kurtarma seferberliği

ARDAHAN'ın Göle ilçesi Filizli köyü merasında, bir tarafı uçurum olan kayaya çıkan dana, Jandarma ve AFAD ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesi Filizli köyü merasında, bir tarafı uçurum olan kayaya çıkan dana, Jandarma ve AFAD ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.

Murat Akyıldırım'a ait olan dana, uçurum kenarındaki sarp kayalıklara tırmandı. Hayvanı çıktığı kayadan indiremeyen Akyıldırım, cep telefonuyla aradığı 112'den yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanma tehlikesi bulunan danayı kurtarmak için seferber oldu. Kayalara bağlanan iplerle danaya ulaşan ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından hayvanı kayalık bölgeden kurtarıp sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur