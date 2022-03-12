Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı - Haberler

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Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 keçiyi Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri kurtardı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 keçiyi Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sazlıköy Mahallesi'ndeki bir çoban, sürüsündeki kayıp 3 keçiyi ararken, keçilerin kayalık alanda mahsur kaldığını fark etti. Keçilerini kendi çabaları ile kurtaramayan çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kuşadası AKUT ekibi, keçileri kurtarmak için çalışmalara başladı. Uzun süren çalışmalar neticesinde keçiler ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - AYDIN

Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Kayalık alanda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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