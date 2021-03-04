Kayalı'dan anne ve babalara rehber

Kayalı'nın, çocukluk deneyimleriyle aldığı eğitimi birleştirdiği kitap, anne ve babalar için bir rehber niteliğinde.

Kayalı'nın, çocukluk deneyimleriyle aldığı eğitimi birleştirdiği kitap, anne ve babalar için bir rehber niteliğinde. Aslında kitabın adı da Gülin Kayalı'nın ebeveynlere yol göstericiliğinin bir özeti.

Kitap, çocukluğunda yapamadıklarını, yaşayamadıklarını, keşkelerini, pişmanlıklarını çocuğunda yaşatmaya çalışan anne ve babalara sesleniyor.

Kaynak: Hürriyet