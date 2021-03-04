Kayalı'dan anne ve babalara rehber
04.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:05
Kayalı'nın, çocukluk deneyimleriyle aldığı eğitimi birleştirdiği kitap, anne ve babalar için bir rehber niteliğinde.
Kayalı'nın, çocukluk deneyimleriyle aldığı eğitimi birleştirdiği kitap, anne ve babalar için bir rehber niteliğinde. Aslında kitabın adı da Gülin Kayalı'nın ebeveynlere yol göstericiliğinin bir özeti.
Kitap, çocukluğunda yapamadıklarını, yaşayamadıklarını, keşkelerini, pişmanlıklarını çocuğunda yaşatmaya çalışan anne ve babalara sesleniyor.
Kaynak: Hürriyet