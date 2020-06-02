Kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri böyle görüntülendi
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Kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri böyle görüntülendi

Kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri böyle görüntülendi Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçilerinin her hali Gümüşhane'de kayıt altına alınmaya devam ediyor.

02.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:30

Kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçilerinin her hali Gümüşhane'de kayıt altına alınmaya devam ediyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarda son yıllarda sayıları hızla artan yaban keçilerine ev sahipliği yapan Gümüşhane'de daha birkaç gün önce Şiran ilçesinde hastane bahçesine kadar gelmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerde yaban keçileri yuvaları olan sarp ve yüksek kayalıklarda sürü halinde, dinlenirken ve yavruların da tuz ihtiyacını karşılamak için kayaları yalamaları kameralara yansıdı.

Gümüşhane DKMP Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, ihtişamı ve dümdüz kayalarda çevikliğiyle gezen yaban keçileri izleyenlerde hayret ve şaşkınlığa neden oluyor.

Gümüşhane'nin hemen her noktasında görülmeye başlayan ve il genelinde sayıları 650'yi geçen yaban keçileri koruma altında olmaları nedeniyle avlanması yasak olan hayvanlar arasında yer alıyor.

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve uzmanların enteresan ve sıradışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane'de son yıllarda yaban keçilerinin sayısı hızla artıyor. Gümüşhane'de yaban keçisi koruma ve gözlem çalışmalarının sürekli yapılması, vatandaşların da bu konuda hassas olması nedeniyle kaçak avlanma oranını en az olan hayvanlar arasında yer alıyor.

Kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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