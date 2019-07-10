Kayaların içinden yüzlerce kilo kokain çıktı

İspanya'da polis kayaların içine gizlenmiş 785 kilo kokain tespit etti. İspanya'da polis, 4 Haziran'da alınan ihbar üzerine geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, ülkeye nakliyatı gerçekleştirilen içine paketlerle kokain gizlenmiş yüzlerce kaya bulundu. Çekiçle kırılan kayaların içinden toplamda 785 kilo paketlenmiş kokain çıktı. Polisin kayaların içinden kokain paketlerini çıkarma görüntüleri yayınlandı. Operasyon kapsamında, uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütüne mensup 11 kişi gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA