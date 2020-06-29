Kayaların içinde bulduğu yaprak fosillerinin incelenmesini istiyor
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Kayaların içinde bulduğu yaprak fosillerinin incelenmesini istiyor

Iğdır'da doğasever Ali Duvahan, kayaların içinde bulduğu ve fosil olduğu düşünülen şekillerin incelenmesini istiyor.

Kayaların içinde bulduğu yaprak fosillerinin incelenmesini istiyor
29.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:58

Iğdır'da doğasever Ali Duvahan, kayaların içinde bulduğu ve fosil olduğu düşünülen şekillerin incelenmesini istiyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Alhanlı köyündeki arkadaşını ziyarete gelen Ali Duvahan (25), bir dağın eteğinde gezerken, dağın zirvesinden kopup eteklerine düşen kayaların içinde ilginç şekiller gördü.

Bunun üzerine kayaları inceleyen Duvahan, kayaların üstündeki şekillerin, çeşitli bitki türlerine ait yapraklar olduğunu anladı.

Daha sonra çeşitli mercilerden bu kayaların incelenmesi için talepte bulunan ve söz konusu şekillerin fotoğrafını çeken Duvahan'ın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ilgi gördü.

Ali Duvahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulduğu kayaların içinde gözle görülür bir şekilde yaprak desenleri olduğunu söyledi.

Duvahan, "Arkadaşım burada çobanlık yapıyor, onun yanına gelmiştim. Biraz doğaya merakım var, gezerken kayalarda bu şekilleri gördüm." dedi.

Kayaların, üzerindeki yaprak şekillerinin dikkatini çektiğini aktaran Duvahan, "Fotoğraflarını çektim ve birkaç yere sordum, bunların yaprak fosili olduğunu söylediler. Bulduğum bu fosillerin nasıl oluştuğunu, kaç yıllık olduğunu merak ediyorum. Kayanın üstündeki yapraklar çok canlı duruyor, çok dikkatimi çekti. İncelenmesini istiyorum." diye konuştu.

"Kayaların taşlaşmış kumdan oluştuğu anlaşılıyor"

Arkeolog Metin Gümüştekin de, bu şekillerin bitki fosili olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kayayı biraz ayrıntılı incelediğimizde, aslında bu kayanın sertleşmiş, taşlaşmış kumdan oluştuğu anlaşılıyor. Bu biraz da bize yaşadığımız dünyanın aslında aynı kalmadığını göstermektedir. Bu kayaların ve bölgenin araştırılması gerekmektedir. Buranın tarihine ışık tutacak bir araştırmanın yapılması, bölge açısından güzel olacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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