Kayakta şampiyon Kayseri oldu
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Kayakta şampiyon Kayseri oldu

15.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:58
Kayakta şampiyon Kayseri oldu

Türkiye Kayak Federasyonu 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snowboard Şampiyonasında Kayseri şampiyonluğa adını yazdırdı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snowboard Şampiyonasında Kayseri şampiyonluğa adını yazdırdı.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde yapılan şampiyonada 130 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde sporcular paralel büyük slalomda, ikinci gün ise slalom yarışında dereceye girmek için mücadele etti.

Kayserili sporcularımız yapmış oldukları mücadeleler sonunda 11 altın, 10 gümüş, 13 bronz toplamda 34 madalya alarak 7979 puan toplayarak Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen bu sonuçtan oldukça memnun olduğunu belirterek, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayakta şampiyon Kayseri oldu
Kayakta şampiyon Kayseri oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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