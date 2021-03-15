Kayakta hedef, EYOF ve 2022 Kış Olimpiyatları'nda iyi dereceler almak

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) ve 2022 Kış Olimpiyatları'nda başarılı sonuçları hedeflediklerini söyledi.

Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayağın Türkiye'de eskiye nazaran daha çok bilinmeye başladığını anlattı.

Uluslararası arenada çok başarı göstermeseler de kötü olmadıklarını dile getiren Oto, "Kayak Türkiye'de artık sevilen bir spor oldu. Bunları halka yaydığımız sürece çok seviliyor." dedi.

Oto, kayaklı koşuya daha çok ilgi olduğunu vurgulayarak, "Artık kayaklı koşuya o kadar çok rağbet var ki, beni arayanlar oldu. Gelip burada kayaklı koşu yaptılar. Kayaklı koşuyu canlandırmamız lazım. Gerede'deki gibi tesislere gelen vatandaşlar, kayağını kayacak, koşacak; mangalını yakacak ve ebeveynler kaydığı sürece çocuklarına da bunu öğretecek. Çocuklar öğrenince de sporcu yetişecek. Çocukları iyi yetiştirir, vatanı, milleti için güzel evlatlar olurlarsa çok iyi dereceler alacağımıza, daha çok başarı yakalayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kayak tesislerinin artması sevindirici"

Türkiye'de son yıllarda kar düşen her ilde yeni kayak tesislerinin açılmaya başladığını, bu durumun kendilerini sevindirdiğini dile getiren Oto, şöyle devam etti:

"Yeni açılan tesislerin bu spora çok faydası var. Özellikle kar alan bölgelerimizde tesislerin artması, çocuklarımızın veya oradaki ailelerin günübirlik kayak yapmaları, kayağa olan sevgilerini ve spor anlamında da bu işin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Yurt dışında köylerde bile tesisler var. Oralardan sporcular çıkıyor. Türkiye'de, böyle güzel tesisler yapıldığı sürece vatandaşımız artık ilinde, çevresinde bile kayak yapabiliyor. Bu sevindirici bir şey."

Oto, tesislerin çoğalmasının pahalı spor algısını ortadan kaldıracağını vurgulayarak, "Kayak sporunun en pahalı yanı oteller. O da 3 ay açık kaldığı için biraz pahalı. Bir de skipasslar pahalı. Ama şu anda özelikle Doğu bölgelerinde çok tesis yapıldığı için çok iyi durumdayız. Çocuklarımız da bu tesisleri kullanarak sporlarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

"Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almaya çalışacağız"

Federasyon olarak 2020-2021 sezonunu tamamladıklarını, yıl sonu ve gelecek yıl yapılacak uluslararası etkinliklere hazırlanmaya başlayacaklarını aktaran Oto, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almaya ve ilk 30'lara girmek için çalışıyoruz. Bunu da başaracağız." dedi.

Düzenli şekilde çalışmaları durumunda madalya almalarının kolay olacağını ifade eden Ali Oto, sözlerini şöyle tamamladı:

"2021'in Aralık ayında Finlandiya'da Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) şampiyonası var. Hemen sonrasında Çin'de 2022 Kış Olimpiyatları var. Onlara hazırlanıyoruz. Pandemiden dolayı dünyada olduğu gibi biz de geriye düştük. Antrenmanlarımız, yarışmalarımız yavaşladı. Ayrıca beyin olarak da biraz gevşedik ama bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Yazın daha iyi çalışacağız. İnşallah EYOF'ta da olimpiyatlarda da iyi dereceler almaya çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder