Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı Bolu'da kampa girecek
Alp Disiplini Milli Takımı'nın kondisyon kampı 24-31 Ağustos tarihlerinde Bolu'da yapılacak.
16.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:55
Alp Disiplini Milli Takımı'nın kondisyon kampı 24-31 Ağustos tarihlerinde Bolu'da yapılacak.
Türkiye Kayak Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Kayak Federasyonu Yarışmaları'na hazırlık kapsamında, Alp Disiplini Milli Takımı kampının Aladağlar'da gerçekleştirileceği ifade edildi.
Antrenörlüğünü Hannes Erich Brenner ve Muhammed Ayaz'ın yaptığı kampa 11 sporcu katılacak.
Kaynak: AA