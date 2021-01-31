Kayakseverler, Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor
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Kayakseverler, Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

31.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:34
Kayakseverler, Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden Palandöken, yarıyıl tatilinde binlerce kayakseveri ağırlıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden Palandöken, yarıyıl tatilinde binlerce kayakseveri ağırlıyor.

Erzurum Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olmasıyla misafirlerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan kayak merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları kapsamında çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzaralarıyla "Kayağın Başkenti" olarak da adlandırılan Palandöken, hafta sonu da kayakseverlerin gözdesi oldu.

"Güvenli Turizm Sertifikası" bulunan otellerdeki tedbirlerle tatillerini güvenli ortamda geçiren müşteriler, kar kalınlığının 110 santimetreye ulaştığı merkezde kayağın yanı sıra snowboard, kayak, trekking, buz tırmanışı gibi birçok kış sporunu yapabiliyor.

Bölgedeki oteller, Rusya, Ukrayna, Moldova ve Çin'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, Malatya, İzmir, Edirne, Trabzon ve çevre illerden gelen müşterileri ağırlıyor. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 70-75 seviyesinde tutuluyor.

Yarıyıl tatilini fırsat bilerek kayak merkezine gelenlerin arasında öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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