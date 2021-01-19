Kayakseverler Kartalkaya'da karın tadını çıkarıyor
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Kayakseverler Kartalkaya'da karın tadını çıkarıyor

19.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:28

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışından gelenler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışından gelenler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da, kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği kayak merkezine gelenler, tamamı açık olan pistlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Bazı tatilciler ise karda yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

Kayakseverler Kartalkaya'da karın tadını çıkarıyor
Kayakseverler Kartalkaya'da karın tadını çıkarıyor
Kayakseverler Kartalkaya'da karın tadını çıkarıyor
Kayakseverler Kartalkaya'da karın tadını çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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