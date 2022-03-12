Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu - Haberler

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Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta da kayakseverleri cezbediyor.

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta da kayakseverleri cezbediyor.

Kentte hafta boyunca etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 170 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen kayakseverler, aileleriyle kayak ve snowboard yaptı.

Aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen merkezde yoğunluk oluşturan yöre halkı ise canlı müzik eşliğinde çocuklarıyla kızak kaydı.

Çevre illerden çok sayıda ziyaretçi de hafta sonu tatilini kayak merkezinde değerlendiriyor.

Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Kayakseverler ilkbaharda da Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

AA / Sagip Sezginer - Güncel

İlkbahar, Erzurum, Türkiye, Turizm, Güncel, Haberler

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