Kayakseverler, Erciyes'te yoğunluk oluşturdu

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne charter seferlerle gelen yabancı turistler ile seyahat ve konaklama izin belgesi alan yerli ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.