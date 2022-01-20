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Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası ertelendi

Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası ertelendi
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Bolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

BOLU (AA) - Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Bolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası, yoğun kar yağışı sonrası yerel yönetim yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, önceliğimiz sporcu, antrenör, hakem, idareci ile diğer görevlilerin sağlığı ve can güvenliği olması nedeniyle, aynı yerde yapılmak üzere 3-4 Şubat 2022 tarihlerine ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Türkiye, Bolu, kar, Spor, Haber

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