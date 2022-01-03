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Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da yapılacak

Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da yapılacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 22-23 Ocak'ta Bolu'da düzenlenecek.

BOLU (AA) - Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 22-23 Ocak'ta Bolu'da düzenlenecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyona Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda yapılacak. Şampiyonada 22 Ocak'ta orta mesafe, 23 Ocak'ta ise uzun mesafe kategorisinde yarışmalar gerçekleştirilecek.

Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nın kayıtları ise 10-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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