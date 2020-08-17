Kayaklı koşuda 2022 Olimpiyatları hazırlıkları devam ediyor Kayaklı Koşu Milli Takımı, 2022 yılında Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nın hazırlıklarını Muş'ta sürdürüyor.

Kayaklı Koşu Milli Takımı, 2022 yılında Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nın hazırlıklarını Muş'ta sürdürüyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alparslan Üniversitesinde 8 Ağustos'ta başlayan ve olimpik sporcuların yer aldığı birinci etap kampı, 20 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek.

Öte yandan, Biathlon Milli Takımı'nın bu sezonki ilk kampı da Van'da devam ediyor. Edremit'te 11 Ağustos'ta başlayan kamp, 26 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA