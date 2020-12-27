Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması sona erdi
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Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması sona erdi

27.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:44
Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonunun Erzurum'da düzenlediği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonunun Erzurum'da düzenlediği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması tamamlandı.

Kentteki Kandilli Kayak Merkezi'nde 31 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde erkekler 10 kilometre serbest stilde Hamza Dursun altın, Ömer Ayçiçek gümüş, Tarık Hamit Aydın Yılmaz ise bronz madalya kazandı.

Kadınlar 5 kilometre serbest stil yarışında ise Ayşenur Duman altın, Fatma Yavuz gümüş, Özlem Ceren Dursun ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya, FIS Delegesi Necati Kaplan, teknik kurul üyeleri ve milli takım antrenörleri tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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