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Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonunun Erzurum'da düzenlendiği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları tamamlandı.

26.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:30
Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları sona erdi

Kayak Federasyonunun Erzurum'da düzenlendiği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları tamamlandı.

Kandilli 'nde gerçekleştirilen yarışlarda, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran ve Nijerya'dan 45 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Son gün yapılan final yarışlarının ardından erkeklerde Hamza Dursun birinci, Ahmet Oglago ikinci ve Ömer Ayçiçek üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ayşenur Duman birinci, Seher Kaçmaz ikinci, Fatma Yavuz üçüncülük elde etti.

Dün ve bugün gerçekleşen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, Erzurum'un önemli kış sporları merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu tür organizasyonların kentte yapılmaya devam edeceğini belirten Memiş, " ve turizmde Türkiye'nin çok önemli bir yerindeyiz. İnşallah 2020, bizim için sıçrama yılımız olacak. Eksiklerimiz var ama gidereceğiz ve hiçbir aksama olmadan çok iyi noktalara geleceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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