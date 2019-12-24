"Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları" heyecanı yarın başlıyor

24.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:26

Türkiye Kayak Federasyonunun Erzurum'da düzenleyeceği Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları yarın başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kandilli Kayak Merkezi'nde organize edilecek yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran ve Nijerya'dan 45 sporcu katılacak.

Yarışların ilk gününde erkekler ve kadınlar 1,6 sprint serbest teknik, ikinci gününde de erkeklerde 10 kilometre, kadınlarda ise 5 kilometre klasik teknik yarışlar yapılacak.

Organizasyonun teknik delegesi Necati Kaplan, yarışlar için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Yarın başlayacak yarışlar son derece keyifli geçecek. Katılımcı ülkelere ve milli takım sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışlar, 26 Aralık Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA