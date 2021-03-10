Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Bolu'da tamamlandı
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Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Bolu'da tamamlandı

10.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:06
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Bolu'da tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun (TFK) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, madalya töreniyle sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TFK) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, madalya töreniyle sona erdi.

Gerede ilçesindeki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde 23 ilden 214 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona, ikinci gün yapılan koşularla tamamlandı.

Şampiyonada, 7 kategoride yarışan kadın ve erken sporculardan dereceye giren kayakçılara, yarışların ardından düzenlenen törenle madalyaları verildi.

TKF Başkanı Ali Oto, yaptığı açıklamada, şampiyonayla Türkiye'deki yarışları kayaklı koşu branşında tamamladıklarını söyledi.

Gerede'de 17 Mart'ta uluslararası bir şampiyona daha düzenleneceğini aktaran Oto, "Gerede Kupası adı altında uluslararası bir kayak yarışımız olacak. 7-8 ülke bekliyoruz. Pandemi nedeniyle ülkeleri getirmek biraz zor oluyor ama sonuçta Gerede'ye çok ilgi var. Bütün kayak yapan ülkeler burayı çok beğeniyor. Zaman zaman kamp da yapıyorlar." diye konuştu.

Oto, yeni tip koronavirüs (Kdvid-19) nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Kayaklı koşuda, snowboardda, biatlonda, atlamada ve alp disiplininde bu zorlu süreci başarıyla tamamladık. 2 yarışımız kaldı. Bundan sonraki süreçte Erzurum'da snowboard ve alp disiplini Türkiye şampiyonalarını tamamlayacağız. Bu yarışlardan sonra uluslararası yarışlarımız başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Bolu'da tamamlandı
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Bolu'da tamamlandı
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Bolu'da tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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