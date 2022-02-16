Kayaklı Koşu Milli Takımı, olimpiyatlara veda etti

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu Milli takım sporcuları, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında bugünkü yarışmalar sonucunda organizasyonu tamamladı.

Alp Disiplini Erkekler Slalomda Berkin Usta ilk inişinde yarış dışı kaldı ve olimpiyatları tamamladı. Günün 2'nci yarışında Kadınlar Kayaklı Koşu Takım sprintte milli sporcu Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, mücadele etti. 13 ülkenin katıldığı yarı final ilk serisinde yarışan sporcular final biletini alamadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor