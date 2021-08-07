Kayaklı Koşu Milli Takımı, güç depolamak için 4 yıldır Ardahan'ı tercih ediyor
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Kayaklı Koşu Milli Takımı, güç depolamak için 4 yıldır Ardahan'ı tercih ediyor

Kayaklı Koşu Milli Takımı, güç depolamak için 4 yıldır Ardahan'ı tercih ediyor
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıkları için her yıl Ardahan'da kampa giren Kayaklı Koşu Milli Takımı, bu yıl da aynı kentte kampa girip asfalt zeminde antrenman yaparak güç depoluyor.

Yeni sezon hazırlıkları için her yıl Ardahan'da kampa giren Kayaklı Koşu Milli Takımı, bu yıl da aynı kentte kampa girip asfalt zeminde antrenman yaparak güç depoluyor.

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Yalnızçam Kayak Merkezi'ne ev sahipliği yapan Ardahan, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kayaklı Koşu Milli Takımı'nı ağırlıyor.

Kışın katılacakları yarışmalara hazırlık amacıyla kentte kampa giren Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcuları, antrenmanların bir bölümünü trafiğe açık olan Ardahan Üniversitesi Kampüsü'ndeki asfalt yollarda gerçekleştiriyor.

Mevsim normallerin üstünde seyreden sıcak hava ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeyerek çalışmalarını sürdüren milli takım sporcularının çalışmaları, sürücülerin de ilgisini çekiyor.

Engebeli ve yarışma pisti kriterlerine uygun yaklaşık 4 bin metrelik asfalt yolda sporcular, kondisyon idmanı ile teknik antrenman yapıyor.

Sporcular, kavurucu sıcağa rağmen güç depolamak için yoğun çaba sarf ediyor.

"Ardahan kamp için son derece verimli bir yer"

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine, 4 yıldır kamp için Ardahan'ı tercih ettiklerini ve burada son derece verimli kamp yaptıklarını söyledi.

Günde üç antrenmanla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bayraktar, "Bizler Ardahan'da bir kış, üç de yaz kampını gerçekleştirmiş olacağız. Ardahan kamp açısından bizim için son derece önemli ve verimli bir yer. Bu nedenle 4 yıldır burayı tercih ediyoruz. Bu kış sezonunda yapılacak yarışmalar öncesi buradaki kampın bir önceki yıllarda olduğu gibi verimli olacağına inanıyorum. İnşallah kışa iyi bir hazırlık yapmış olacağız. Ormanlık alan ve temiz hava bize çok iyi imkan sunuyor. Asfalt ise tam istediğimiz zemine sahip." diye konuştu.

"Rakım, hava ve ortam tam istediğimiz gibi"

Ağrılı milli sporcu Zozan Malkaç da ikinci kez aynı yerde kampa girdiğini belirterek, "Ben geçen yıl da buradaydım. Rakım, hava ve ortam tam istediğimiz gibi." yorumunu yaptı.

Bolulu milli sporcu Kemal Çelik ise sınır kenti Ardahan'da kampta olmaktan mutlu olduklarını anlatarak, bu şehirdeki kamp ortamından çok yüksek verim aldıklarını ifade etti.

Kayaklı Koşu Milli Takımı, güç depolamak için 4 yıldır Ardahan'ı tercih ediyor
Kayaklı Koşu Milli Takımı, güç depolamak için 4 yıldır Ardahan'ı tercih ediyor
Kayaklı Koşu Milli Takımı, güç depolamak için 4 yıldır Ardahan'ı tercih ediyor
Kayaklı Koşu Milli Takımı, güç depolamak için 4 yıldır Ardahan'ı tercih ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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