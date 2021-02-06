Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı, Finlandiya'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
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Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı, Finlandiya'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

06.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:18
Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı, Finlandiya'da Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı, Finlandiya'da 8-14 Şubat'ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı, Finlandiya'da 8-14 Şubat'ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Kayak Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 14 milli sporcunun yer aldığı kafilede antrenör olarak Fikret Ören, Fırat Coşkun, Erkan Orhan ve Ali Çeliksoy'un görev yaptığı belirtildi.

Şampiyonaya katılacak sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Kayaklı koşu takımlarımız, uluslararası arenada yarışmalara katılmaya devam ediyor. Dünya Şampiyonası'na katılan sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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