Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı
Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde tamamlandı.
16.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:01
Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde tamamlandı. 14 kategoride 23 ilden 446 sporcunun katıldığı organizasyon 2 gün sürdü. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu, Refik Avşar, Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya verdi.
Kaynak: DHA
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