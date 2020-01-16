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Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı

Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde tamamlandı.

16.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:01
Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları'nda 446 sporcu yarıştı

2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Eleme Müsabakaları Kayak Merkezinde tamamlandı. 14 kategoride 23 ilden 446 sporcunun katıldığı organizasyon 2 gün sürdü. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara  ödüllerini Federasyon Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu, Refik Avşar, Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya verdi.

 


Kaynak: DHA
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