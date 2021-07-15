Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri yapıldı
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Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri yapıldı

Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Kandilli Mahallesi'nde bulunan Kayaklı Koşu Biathlon Kamp Merkezi'nde Türkiye Kayak Federasyonu Milli Takım seçmeleri yapıldı.

Erzurum'un Aşkale İlçesine bağlı Kandilli Mahallesi'nde bulunan Kayaklı Koşu Biathlon Kamp Merkezi'nde Türkiye Kayak Federasyonu Milli Takım seçmeleri yapıldı.

Biathlon Dünya Şampiyonası seçme ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı kapsamında Biathlon müsabakaları yapıldı.

Yarışmalara Türkiye'nin değişik yerlerinden kadın ve erkekler olarak çok sayıda sporcu katıldı. Sporcular ve antrenörler yarışmaları şehit ve gazilere adadı. Sporcular dereceye girebilmek için yoğun çaba gösterdi. Düzenlenen seçmelere Kamp Müdürü Mükerrem Yılmaz, Antrenörler Kenan Ören, Samet Oğlago, Kezban Kuşkapan, Mustafa İlcin, Şadi Yusufoglu ve Bayram Ören katıldılar.

Yarışmaların sonunda sporcular ve antrenörler 15 Temmuz'un yıldönümü anısına '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü. Unutma unutturma' yazılı pankart açtı. - ERZURUM

Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri yapıldı
Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri yapıldı
Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri yapıldı
Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri yapıldı
Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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