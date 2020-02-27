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Kayaklı Koşu Balkan Kupası'da 2 madalya

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Balkan Kupası'nda 2 madalya elde etti.

27.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:44
Kayaklı Koşu Balkan Kupası'da 2 madalya

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Balkan Kupası'nda 2 madalya elde etti.

Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Mavrovo kentinde düzenlenen organizasyonda 5 kilometre kadınlar serbest stilde Ayşenur Duman gümüş, 10 kilometre erkekler serbest stilde ise Ömer Ayçiçek bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ali Oto, "Milli sporcularımızın başarısını tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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