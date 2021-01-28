Kayaklı Koşu B Grubu 1. Etap yarışmaları Gerede'de yapıldı
Kayaklı Koşu B Grubu 1. Etap yarışmaları, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi.
Kayaklı Koşu B Grubu 1. Etap yarışmaları, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gerede'de bulunan Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan organizasyona 10 ilden 182 sporcu katıldı.
Toplam 7 farklı yaş kategorisinde yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile Gerede Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya ve katılımcılar verdi.
Yarışmada kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:
Klasik sonuçlar:
12 yaş altı kızlar: Simge Naz Çelikkaya
12 yaş altı erkekler: İbrahim Güldemir
13 yaş altı kızlar: Büşra Demirdaşlı
13 yaş altı erkekler: Efe Kamil Kara
14 yaş altı kızlar: Betül Aktaş
14 yaş altı erkekler: İbrahim Sallı Ayyıldız
16 yaş altı kızlar: İrem Dursun
16 yaş altı erkekler: Kemal Çelik
18 yaş altı kızlar: Özlem Ceren Dursun
18 yaş altı erkekler: Abdullah Yılmaz
20 yaş altı kadınlar: Beyza Nur Gümüş
20 yaş altı erkekler: Ahmet Furkan Türkeş
Büyük kadınlar: Ayşenur Duman
Büyük erkekler: Hamit Tarık Aydın
Kombine sonuçlar:
12 yaş altı kızlar: Simge Naz Çelikkaya
12 yaş altı erkekler: Yusuf Talha Özçelik
13 yaş altı kızlar: Büşra Demirdaşlı
13 yaş altı erkekler: Efe Kamil Kara
14 yaş altı kızlar: Betül Aktaş
14 yaş altı erkekler: İbrahim Sallı Ayyıldız
16 yaş altı kızlar: İrem Dursun
16 yaş altı erkekler: Kemal Çelik
18 yaş altı kızlar: Özlem Ceren Dursun
18 yaş altı erkekler: Abdullah Yılmaz
20 yaş altı kadınlar: Beyza Nur Gümüş
20 yaş altı erkekler: Ahmet Furkan Türkeş
Büyük kadınlar: Ayşenur Duman
Büyük erkekler: Hamit Tarık Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki