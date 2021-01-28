Kayaklı Koşu B Grubu 1. Etap yarışmaları Gerede'de yapıldı

Kayaklı Koşu B Grubu 1. Etap yarışmaları, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gerede'de bulunan Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan organizasyona 10 ilden 182 sporcu katıldı.

Toplam 7 farklı yaş kategorisinde yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile Gerede Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya ve katılımcılar verdi.

Yarışmada kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

Klasik sonuçlar:

12 yaş altı kızlar: Simge Naz Çelikkaya

12 yaş altı erkekler: İbrahim Güldemir

13 yaş altı kızlar: Büşra Demirdaşlı

13 yaş altı erkekler: Efe Kamil Kara

14 yaş altı kızlar: Betül Aktaş

14 yaş altı erkekler: İbrahim Sallı Ayyıldız

16 yaş altı kızlar: İrem Dursun

16 yaş altı erkekler: Kemal Çelik

18 yaş altı kızlar: Özlem Ceren Dursun

18 yaş altı erkekler: Abdullah Yılmaz

20 yaş altı kadınlar: Beyza Nur Gümüş

20 yaş altı erkekler: Ahmet Furkan Türkeş

Büyük kadınlar: Ayşenur Duman

Büyük erkekler: Hamit Tarık Aydın

Kombine sonuçlar:

12 yaş altı kızlar: Simge Naz Çelikkaya

12 yaş altı erkekler: Yusuf Talha Özçelik

13 yaş altı kızlar: Büşra Demirdaşlı

13 yaş altı erkekler: Efe Kamil Kara

14 yaş altı kızlar: Betül Aktaş

14 yaş altı erkekler: İbrahim Sallı Ayyıldız

16 yaş altı kızlar: İrem Dursun

16 yaş altı erkekler: Kemal Çelik

18 yaş altı kızlar: Özlem Ceren Dursun

18 yaş altı erkekler: Abdullah Yılmaz

20 yaş altı kadınlar: Beyza Nur Gümüş

20 yaş altı erkekler: Ahmet Furkan Türkeş

Büyük kadınlar: Ayşenur Duman

Büyük erkekler: Hamit Tarık Aydın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki