Kayaklı Koşu Antrenör Kursu Bitlis'te düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kayaklı Koşu Antrenör Kursu Bitlis'te düzenlenecek

26.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:39
Kayaklı Koşu Antrenör Kursu Bitlis'te düzenlenecek

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayaklı Koşu 1. ve 2. Kademe Antrenör Kursu'nu Bitlis'te düzenleyecek.

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayaklı Koşu 1. ve 2. Kademe Antrenör Kursu'nu Bitlis'te düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı eğitim faaliyetlerinde yer alan kurs programı, 11-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seminer kayıt işlemleri, 8 Mart Pazartesi gününe kadar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Donald Trump Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Sibel Can Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayaklı Koşu Antrenör Kursu Bitlis'te düzenlenecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 11:43:36. #1.16#
title