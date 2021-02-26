Kayaklı Koşu Antrenör Kursu Bitlis'te düzenlenecek
26.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:39
Türkiye Kayak Federasyonu, Kayaklı Koşu 1. ve 2. Kademe Antrenör Kursu'nu Bitlis'te düzenleyecek.
Türkiye Kayak Federasyonu, Kayaklı Koşu 1. ve 2. Kademe Antrenör Kursu'nu Bitlis'te düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı eğitim faaliyetlerinde yer alan kurs programı, 11-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Seminer kayıt işlemleri, 8 Mart Pazartesi gününe kadar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek yapılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er