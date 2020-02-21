Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi
Kanada'da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı.
Kanada'da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı. Ekipler, kayakçı genci yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarabildi.
Kanada'nın British Columbia bölgesinde kayak yapan bir genç, yamaçtan düşünce kayağı yamaçtaki kayaların arasında sıkıştı. Kayalara sarılmış halde bekleyen genç yaklaşık 2 saatin sonunda görevliler tarafından kurtarıldı.
Gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği o anlar ise kurtarma ekiplerince görüntülendi.