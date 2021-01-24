Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da sona erdi
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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da sona erdi

24.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:44
Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da sona erdi

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Çankırı'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Çankırı'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.

Ilgaz Dağı Doruk mevkisinde düzenlenen şampiyonada ikinci gün müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonada birinci olan takımlar şu şekilde:

Erkekler:

16 yaş: Bursa Oryantiring Spor Kulübü

18 yaş: Tunceli Atlas Oryantiring Spor Kulübü

21 yaş: Jandarma Gücü Spor Kulübü

35+ yaş: Amazon Oryantiring Spor Kulübü

Kadınlar:

18 yaş: Kastamonu Akademi Spor Kulübü

20 yaş: Artos Gençlik ve Spor Kulübü

21 yaş: İzmir Atlas Spor Kulübü

35+ yaş: Ankara Oryantiring Spor Kulübü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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