Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da başladı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çankırı'da başladı.

Ilgaz Dağı'nın Doruk mevkisinde yarın sona erecek şampiyonaya, 10 ilden 142 sporcu katılıyor.

Kayaklı sporcular, önlerine taktıkları harita ile yön bularak, en hızlı şekilde bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, gazetecilere, klasik ve orta mesafe üzerinden bir yarışma gerçekleştirileceğini söyledi.

Salgına rağmen 10 ilden gelen sporcular olduğuna dikkati çeken Akyüz, "Ilgaz'ın müthiş doğasında, çam ormanlarının içinde, bu doğal güzellikleri kayakla oryantiringte ilk kez yaptığımız yarışmayla tüm Türkiye'ye göstermek istedik. Geçen seneye kıyasladığımızda 82 kişiyle pandemide sporcu sayısını artıran bir federasyon, bir branş olarak ön plana çıkıyoruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakaların yarın farklı bir noktada devam edeceğini dile getiren Akyüz, "İnşallah sonraki yıllarda, Derbent ve Çankırı'nın farklı bölgelerini, yapılacak haritalandırmayla ulusal ve uluslararası kamp merkezine dönüştürmek için çabamız olacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da Çankırı'da yapılacak müsabakalarda dereceye giren sporcuların, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil edeceğini aktardı.

Şampiyonaya yoğun katılım olduğunu belirten Ak, "Buradaki doğa, dünyadaki eşsiz güzelliklerden bir tanesi. Birçok yerde kayak merkezi var ama burada ormanın içinde ağaçlar gelinlik giymiş gibi. Bu manzara içinde sporcuların doğayla iç içe etkinlik gerçekleştirmesi önemli bir faaliyet." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonanın Çankırı'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ak, organizasyonu kentin farklı yerlerinde de yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın