Kayakla Atlama Milli Takımı İzmir'de Kampta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayakla Atlama Milli Takımı İzmir'de Kampta

Kayakla Atlama Milli Takımı İzmir'de Kampta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayakla Atlama A Milli Takımı yaz dönemi kampına İzmir'de başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayakla Atlama A Milli Takımı yaz dönemi kampına İzmir'de başladı.

Milli takım kampını ziyaret eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, antrenörler Frank Nejc ve Samet Karta'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sporcular ile konuşan Ali Oto, olimpiyat yılı olması nedeniyle bu sezona çok önem verdiklerini ifade etti.

Atletizm Federasyonu Kamp Eğitim Merkezindeki kamp için Fatih Çintımar'a teşekkür eden Başkan Ali Oto Milli takım kafilesine başarılar diledi. 

İzmir'deki Milli takım antrenörlüğünü Frank Nejc yaparken, yardımcı antrenörlük görevini ise Samet Karta üstleniyor. Kayakla Atlama Milli takım kampında Fatih Arda İpcioglu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet Münir Güngen ise sporcu olarak yer alıyor 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Beren Saat Özcan Deniz Pınar Altuğ
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayakla Atlama Milli Takımı İzmir'de Kampta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 10:39:36. #1.15#

title