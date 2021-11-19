Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak - Haberler Spor
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Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak

Kayakla Atlama Milli Takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar Rusya'da Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Kayakla Atlama Milli Takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar Rusya'da Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kayakla Atlama Milli Takımı uluslararası yarışmalarda boy göstermeye devam ediyor.

Milli takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar Almanya'da yapılan yaz Dünya Kupası'nın ardından Rusya'da bugün başlayıp yarın sona erecek Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Rusya'nın Nizhny Tagil şehrinde organize edilecek Dünya Kupasının ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleşecek.

Millilerin organizasyondaki mücadelesi TSİ 18.30'da başlayacak.

Kayakla Atlama Milli Takımı, Rusya'da Dünya Kupası'nda yarışacak

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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