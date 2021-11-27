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Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Finlandiya'da düzenlenen Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası finalinde diskalifiye oldu.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Finlandiya'da düzenlenen Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası finalinde diskalifiye oldu.

Fatih Arda İpçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Yarış esnasında bir şansızlık yaşadım. Giyindiğim tulumumda çıkan bir problemden dolayı diskalifiye oldum maalesef. Tulumumdaki problemi hallettik yarın eleme yarışlarına yeniden katılacağım." diye konuştu.

Geçen hafta Rusya'da düzenlenen Kış Dünya Kupası'nda elemeyi geçerek finale kalan ilk Türk sporcu unvanını elde eden Fatih Arda, dün de Finlandiya'daki elemelerde yaptığı atlayışla 46. olmuş, finalde yarışma hakkı elde etmişti.

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