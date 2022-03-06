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Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Norveçli Tande, ülkesinde zirvede yer aldı

AA, Fatih Erel - Spor
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Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Norveçli Tande, ülkesinde zirvede yer aldı

Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Norveçli Daniel Andre Tande, ülkesindeki yarışı ilk sırada tamamladı.

Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Norveçli Daniel Andre Tande, ülkesindeki yarışı ilk sırada tamamladı.

Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen ayağını Norveçli Daniel Andre Tande, zirvede tamamladı.

Tande, yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Sloven Anze Lanisek ve üçüncü bitiren Avusturyalı Stefan Kraft'ın önünde kazandı.

Bu, 28 yaşındaki Tande'nin Kasım 2019'dan bu yana ilk Dünya Kupası zaferi oldu.

AA / Fatih Erel - Spor

Dünya Kupası, Norveç, Spor, Haberler

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