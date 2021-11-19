Kayakla Atlama Dünya Kupası heyecanı Rusya'da

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli Takımı uluslararası yarışmalarda boy göstermeye devam ediyor.

Milli takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar, Almanya'da yapılan Yaz Dünya Kupası'nın ardından Rusya'da 19-20 Kasım tarihlerinde organize edilecek Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda da yarışacak. Rusya'nın Nizhny Tagil şehrinde yapılacak Dünya Kupası'nın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleşecek. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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