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Kayakla Atlama Dünya Kupası, Almanya'da yapılacak

Kayakla Atlama Dünya Kupası, Almanya'da yapılacak
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Kayakla Atlama Dünya Kupası, 10-12 Aralık'ta Almanya'da yapılacakTürkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce Rusya'nın Nizhny ve Finlandiya'nın Ruka kentlerindeki yarışmalarda finale kalarak tarihi bir başarı elde eden milli kayakçılar Fatih Arda İpçioğlu ile Muhammed...

Kayakla Atlama Dünya Kupası, 10-12 Aralık'ta Almanya'da yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce Rusya'nın Nizhny ve Finlandiya'nın Ruka kentlerindeki yarışmalarda finale kalarak tarihi bir başarı elde eden milli kayakçılar Fatih Arda İpçioğlu ile Muhammed İrfan Çintimar, Almanya'da gerçekleşecek Kış Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli Takım Antrenörü Frenc Nejc, Almanya'nın Klingenthal şehrinde 10-12 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonda her iki sporcunun da finale kalabileceğini belirterek, "Olimpiyatlar öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Almanya'da yine bizi zorlu rakiplerimiz bekliyor. Finali hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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