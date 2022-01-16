Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın Zakopane ayağında Norveçli Marius Lindvik, birinciliği elde etti.

Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın Zakopane ayağında Norveçli Marius Lindvik, birinciliği elde etti.

Polonya'nın Zakopane kentinde düzenlenen organizasyonda 135 ve 139,5 metrelik atlayışları sonucu toplamda 294.6 puan alan Lindvik, birinci oldu.

Alman Karl Geiger 284.6 puanla ikinci, Sloven Anze Lanisek 283.7 puanla üçüncü sırayı aldı.

Elemeleri geçerek finalde mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu ise ilk turdaki 122 metrelik atlayışıyla 111.6 puan aldı ve 51 sporcu arasında 43. sırada yarışı bitirdi.