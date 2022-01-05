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Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası

Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nda yarışan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Bischofshofen ayağının ilk gün finalinde 42. sırayı aldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nda yarışan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Bischofshofen ayağının ilk gün finalinde 42. sırayı aldı.

Avusturya'nın Bischofshofen kasabasında düzenlenen 4. ve son ayak yarışmalarının ilk günü sona erdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Innsbruck ayağının finalinden bir gün sonra tekrarlanan elemelerde ilk 50'ye girmeyi başaran Fatih Arda, Alman Andreas Wellinger ile karşılaştı.

Fatih Arda, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın altın madalyalı ismi Wellinger'in 128,9 puanına karşı 114.5 puan toplayarak düelloyu kaybetti ve yarışmayı 42. sırada tamamladı.

Bischofshofen ayağındaki ikinci gün atlayışları yarın yapılacak. Elemeler TSİ 16.30, final ise TSİ 19.30'da başlayacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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